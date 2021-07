In den letzten 2 Schulwochen vor dem Start in die Sommerferien sollen die Kinder der Grund- und Vorschulen auf digitalem Wege mit dem Schwimmen Lernen und dem Umgang mit Gewässern vetraut gemacht werden. Neben den allgemeinen Grundlagen zum Schwimmen Können gibt es Schwimm-Tutorials, in denen unsere Ausbilder Praxis-Übungen zeigen, die Kindern mit Unterstützung ihrer Eltern helfen sollen, das Brustschwimmen zu erlernen.

Auf die Baderegeln, deren Missachtung bzw. Unkenntnis häufige Ursachen für Unfälle am und im Wasser sind, wird in zwei Videos anschaulich eingegangen. Genauso wie auf die Notfallsituationen am und im Wasser. Wie verhalte ich mich, wenn ich selbst Probleme im Wasser bekomme? Und wie kann ich helfen, wenn ich merke, dass andere Menschen sich in einer Notsituation befinden.

Die Kinder sollen bei BAYERN SCHWIMMT 2020 die drei wichtigsten Punkte im Umgang mit Wasser kennen lernen: